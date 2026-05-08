Operatie Jerdy Schouten goed verlopen, na de winterstop pas terug bij PSV

PSV-aanvoerder Jerdy Schouten is donderdag succesvol geopereerd aan zijn knie. Dat bevestigt Peter Bosz vrijdag op zijn persconferentie. De 29-jarige middenvelder scheurde een maand geleden zijn voorste kruisband af, waardoor hij onder andere het WK mist. Een revalidatie van minstens zes maanden volgt, maar als het aan Bosz ligt mag dat ook wat langer duren.

Al snel werd duidelijk dat het foute boel was voor Schouten: kruisbandletsel. PSV werd een dag later kampioen en ook op de huldiging liep de international nog met krukken. Een operatie was noodzakelijk om goed te herstellen.

Op 4 april in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht sloeg het noodlot toe voor Schouten. De middenvelder die dit seizoen vooral als centrale verdediger opgesteld wordt, verstapte zichzelf en moest per brancard van het veld.

En die ingreep aan de knie is donderdag goed verlopen, meldt Peter Bosz vrijdag. "Hij is thuis. En nu gaat zijn wedstrijd beginnen, die een tijdje gaat duren." Al duidelijk was dat Schouten het WK met Oranje zal missen, maar waarschijnlijk zien we hem pas na de winterstop terug in de selectie bij PSV.

Voor een kruisbandrevalidatie wordt doorgaans zes tot negen maanden gerekend. Maar van Bosz hoeft zijn aanvoerder zich niet te haasten. "Iedereen roept altijd zes tot negen maanden, maar als ik heel eerlijk ben heb ik zes maanden nooit meegemaakt. En dat moet je ook niet willen. Je kan beter goed terugkomen, en dan is een maandje langer vaak wat meer verantwoord."

Meerdere blessures PSV

Schouten is niet de enige speler met een blessure bij PSV. Ook Ruben van Bommel ligt er al een groot deel van het seizoen uit met een kruisbandblessure. Hij had het einde van het seizoen kunnen halen, maar PSV wil geen onnodige risico's nemen.

Voor Ismael Saibari en Alassane Pléa geldt hetzelfde. "Ze zouden mogelijk kunnen spelen tegen Twente, maar wil je die risico's nemen? Voor Saibari komt er nog een WK aan en Pléa is heel lang geblesseerd geweest, dus het moet ook verantwoord zijn.

Mauro Júnior komt dit seizoen niet meer in actie namens de landskampioen. Anass Salah-Eddine keert wel terug in de wedstrijdselectie voor het duel met Go Ahead Eagles deze zondag,