Voor de laatste keer een snoepketting met Nibb-it ringen

Chipsfabrikant Cheetos maakte onlangs bekend te stoppen met de productie van de iconische Nibb-it rings. Vrijdagochtend was er al vrijwel nergens meer een zak te vinden. Omroep Brabant trakteerde voorbijgangers in de geboortestad van de snack Breda op de ringchips. "Net als vroeger op een kinderfeestje."

"Generaties groeiden op met Cheetos Nibb-it Rings. Nu nemen we afscheid van deze iconische vorm", schrijft de chipsfabrikant op de eigen site. Online reageren mensen vol ongeloof op het besluit en roepen zelfs op tot het starten van een petitie om de chipjes te behouden. "Dit kan echt niet. Dit is m’n zwangerschaps-craving! Wat doe je nu dan met feestjes? Hoe maak je nu een superlekkere ketting?"

Lege schappen

De laatste productie van Nibb-it-chips heeft al plaatsgevonden. In de winkels zijn ze amper nog te krijgen. Een rondgang langs een tiental supermarkten levert niets op. De sticks van Nibb-it zijn wel volop in voorraad, maar de ringen niet. Bij Albert Heijn hangt een bordje bij het lege schap waarop staat dat de 'rings' na 17 mei uit het assortiment verdwijnen.

Jeugdherinneringen

Uiteindelijk lukt het dan toch nog een paar zakken te vinden om op straat uit te delen in Breda. Dat leverde vooral nostalgische reacties. "Als kind at ik ze vaak en regen we ze aan een dropveter", zegt een dame die op het terras aan het werk is. "Dit gaat de nieuwe jeugd niet meer mee maken", zegt ze terwijl ze voordoet hoe dat rijgen in z'n werk gaat.