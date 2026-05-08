Voor de laatste keer een snoepketting met Nibb-it ringen
Chipsfabrikant Cheetos maakte onlangs bekend te stoppen met de productie van de iconische Nibb-it rings. Vrijdagochtend was er al vrijwel nergens meer een zak te vinden. Omroep Brabant trakteerde voorbijgangers in de geboortestad van de snack Breda op de ringchips. "Net als vroeger op een kinderfeestje."
"Generaties groeiden op met Cheetos Nibb-it Rings. Nu nemen we afscheid van deze iconische vorm", schrijft de chipsfabrikant op de eigen site. Online reageren mensen vol ongeloof op het besluit en roepen zelfs op tot het starten van een petitie om de chipjes te behouden. "Dit kan echt niet. Dit is m’n zwangerschaps-craving! Wat doe je nu dan met feestjes? Hoe maak je nu een superlekkere ketting?"
Lege schappen
De laatste productie van Nibb-it-chips heeft al plaatsgevonden. In de winkels zijn ze amper nog te krijgen. Een rondgang langs een tiental supermarkten levert niets op. De sticks van Nibb-it zijn wel volop in voorraad, maar de ringen niet. Bij Albert Heijn hangt een bordje bij het lege schap waarop staat dat de 'rings' na 17 mei uit het assortiment verdwijnen.
Jeugdherinneringen
Uiteindelijk lukt het dan toch nog een paar zakken te vinden om op straat uit te delen in Breda. Dat leverde vooral nostalgische reacties. "Als kind at ik ze vaak en regen we ze aan een dropveter", zegt een dame die op het terras aan het werk is. "Dit gaat de nieuwe jeugd niet meer mee maken", zegt ze terwijl ze voordoet hoe dat rijgen in z'n werk gaat.
Een oudere vrouw zet de ringetjes op haar vingers en eet ze vervolgens met veel plezier op. "Een kinderhand is gauw gevuld."
Een stel dat net boodschappen heeft gedaan reageert verschrikt op het nieuws. "Onze dochter van vijftien is in tranen. Dit zijn haar lievelingschips", zegt de man. Zijn vrouw stopt haar mond vol met de zoutjes . "We hadden het er gisteren nog over. Ik ben ook dol op deze chips." Ondertussen maakt ze een ketting voor haar dochter. "Je bent gewoon verslaafd", antwoordt haar man.
Niet iedereen heeft jeugdherinneringen aan ringchipjes. Een jongen van rond de twintig roept blij "Snoep!" als we hem een Nibb-it aanbieden. Als hij er een paar geproefd heeft vindt hij het jammer dat ze verdwijnen. "Ik ben blij dat ik ze toch nog heb kunnen proeven."
Gezonde snack
Groenteman Wout zette de chipjes vroeger ook altijd op zijn vingers, maar bedankt vriendelijk als we hem er een aanbieden. "Proef dit maar. Is veel gezonder." Hij geeft de verslaggever en cameraman een verse aardbei. Hij heeft groot gelijk.
In plaats van de ringetjes komt Cheetos met nieuwe producten, schrijft de chipsfabrikant. "Binnenkort introduceren we nieuwe snacks met speelse vormen en verrassende smaken, waaronder onze gloednieuwe Cheetos ZigZags Paprika."
Bredase fabriek
De wieg van Nibb-it stond in Breda. In 1949 werd het zoutje uitgevonden door Dick d’Arnaud Gerkens. Vlinderco, het bedrijf achter Nibb-it, wilde de chips in eerste instantie als garnituur aan cafés slijten. Uit testen bleek dat het eten van Nibb-its leidde tot fors meer dorst. De bierconsumptie steeg met 27%. Toch werd het zoutje geen succes in kroegen, waarna de producent zich op kruideniers en supermarkten richtte. In 2007 verdween de fabriek uit Breda.