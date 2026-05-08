Penningmeester gokt met ruim 450.000 euro van tennisclub, OM eist taakstraf

Een man uit Vught die ruim 450.000 euro verduisterde bij tennisvereniging Wolfsbosch uit Vught, hoorde vrijdag de maximale taakstraf van 240 uur tegen zich eisen. Ook eiste het Openbaar Ministerie een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. De man was penningmeester van de tennisclub.

Gokwebsites De man deed meer dan honderd overboekingen van de vereniging naar zijn privérekeningen. Hij gaf het geld uit op goksites en cryptoplatforms. In totaal verduisterde hij een bedrag van ruim 450.000 euro. De gevolgen voor de vereniging met meer dan duizend leden zijn groot: de club is ernstig in de financiële problemen gekomen.

De zaak kwam aan het licht in augustus 2023, toen de verdachte zelf naar de voorzitter stapte en vertelde dat hij geld van de vereniging heeft gebruikt voor zijn gokverslaving. Na een civiele procedure werd er in januari 2024 door de club aangifte gedaan. Uit strafrechtelijk onderzoek werd duidelijk hoe groot de gevolgen zijn.

Volgens het OM hebben leden intensief oplossingen moeten bedenken om het hoofd boven water te houden, en gaat het om een enorm geldbedrag. "De verduistering bij de tennisvereniging houdt al sinds augustus 2023 de gemoederen bezig", zegt de officier van justitie.

"De verdachte heeft het vertrouwen dat in hem gesteld was als penningmeester ernstig misbruikt en een grote, sportieve club in de financiële problemen gebracht. Daarnaast heeft het wat gedaan met het vertrouwen van de mensen die achterbleven."

Consequenties voor privéleven

Wel weegt de officier van justitie mee dat de man de verduistering zelf heeft opgebiecht. Ook had hij nog geen strafblad, kwam zijn daad voort uit zijn verslaving, heeft hij meegewerkt aan het onderzoek en is hij begonnen met terugbetalen. "Zijn handelen heeft verregaande consequenties gehad voor zijn privéleven", zegt het OM.

Naast de maximale taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf wil het OM dat de man het volledige schadebedrag vergoedt. De rechter doet over twee weken uitspraak.