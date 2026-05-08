Ravage na fatale crash: man (82) komt om het leven, vrouw zwaargewond

Bij een ongeluk op de Blaakweg in Tilburg is vrijdagmiddag een 82-jarige man overleden. Een 79-jarige vrouw uit Goirle raakte zwaargewond. De weg is aan beide kanten dicht voor politieonderzoek.

De auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een grote verkeerszuil. De politie Tilburg zegt dat het vermoedelijk om een eenzijdig ongeluk gaat en doet onderzoek.

De ravage is groot. Door het ongeluk werd het motorblok van de auto uit de auto geslingerd. Het blok kwam aan de andere kant van de weg terecht.

Er waren veel hulpdiensten aanwezig. Ook landde er een traumahelikopter op de weg. De man werd nog gereanimeerd maar dat mocht niet baten.

Afritten op A58 dicht

Het is niet bekend hoe lang het politieonderzoek nog gaat duren. Naast de Blaakweg zijn ook de afritten op de A58 ter hoogte van Tilburg-Centrum West dicht. Daardoor stond op de snelweg richting Breda tussen knooppunt De Baars en Tilburg-Reeshof aan het einde van de middag een lange file.