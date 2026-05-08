Twee zwaargewonden bij ongeluk in Tilburg, flinke vertraging op A58

Bij een ongeluk op de Blaakweg in Tilburg zijn een man en vrouw vrijdagmiddag zwaargewond geraakt. De weg is aan beide kanten dicht. Vanwege het ongeluk staat er een lange file op de A58.

De auto botste door nog onbekende oorzaak tegen een grote verkeerszuil. De politie Tilburg zegt dat het vermoedelijk om een eenzijdig ongeluk gaat en doet onderzoek. Het is niet bekend hoe lang het onderzoek gaat duren.

De ravage is groot. Door het ongeluk werd het motorblok van de auto uit de auto geslingerd. Het blok kwam aan de andere kant van de weg terecht.

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Ook is er een traumahelikopter op de weg geland.

Afritten op A58 dicht

De afritten op de A58 ter hoogte van Tilburg-Centrum West zijn vanwege het ongeluk ook dicht. Op de snelweg richting Breda staat tussen knooppunt De Baars en Tilburg-Reeshof een file van een uur.