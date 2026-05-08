Automobilist betaalt voor pontje en ziet eigen auto het water in rollen

Een man beleefde vrijdagmiddag een ongelukkig moment bij de Bernse Veer. Hij wilde met het pontje oversteken, stapte uit om de QR-code te scannen voor de betaling en zag zijn auto langzaam voorbijrollen. De auto belandde met de neus in het water.

Omstanders schakelden direct de hulpdiensten in. Brandweerlieden maakten een touw vast aan de trekhaak om te voorkomen dat de auto verder het water in zou glijden.

Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om het voertuig uit het water te halen. Dat bleek lastig, omdat onder water de staalkabel van het veerpont loopt. Daarom werd een takelwagen met kraan ingezet.

De auto werd recht omhoog gehesen en op de bergingswagen geplaatst. Daarna is het voertuig afgevoerd.

De automobilist bleef ondanks het incident opvallend rustig. Nadat de auto was geborgen, nam hij alsnog het pontje naar de overkant en ging hij te voet verder.