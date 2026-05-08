Klopjacht op inbrekers in Tilburg, man probeert te ontkomen op familiefeest

Drie mannen zijn donderdagavond door de politie opgepakt nadat ze hadden ingebroken in een huis in Tilburg. De inbrekers maakten het de politie niet makkelijk. Eén van de drie probeerde te ontkomen door zich op een feest met onbekenden te verstoppen op de wc.

Een buurtbewoner hoorde donderdag rond kwart over tien 's avonds geluiden en zag zaklampen schijnen in een huis, en belde de politie. Agenten besloten onopgemerkt naar het huis te gaan om de inbrekers te 'verrassen'. Ze omsingelden het huis. "De inbrekers zaten in de val, dachten we", schrijft politie Tilburg centrum op Instagram.

De verrassing viel de andere kant op: de verdachten renden opeens via het dak van de schuur weg. Ze gingen in de richting van een van de agenten, die een stroomstootwapen moest gebruiken om ze tegen te houden. Eén verdachte viel en werd meteen in de boeien geslagen.

Op de wc van een familiefeest

De andere inbrekers wisten aan de taser te ontsnappen en verdwenen uit zicht. Tot een medewerker van de politie, die via camerabeelden meekeek, een 'schichtige' man bij een café verderop spotte. Het bleek dat één van de inbrekers een besloten familiefeest was binnengeglipt. De familie had geen idee wie hij was. De man verstopte zich op de wc, waar hij aangehouden werd.

De laatste inbreker besloot 'gewoon' door de straat te gaan wandelen. Toen hij langs een agent liep en oogcontact maakte, zette hij het tóch op een rennen. Niet voor lang, want ook hij liep in de armen van agenten.

Ingestort dak

Op straat werden bivakmutsen, handschoenen, sieraden en jassen teruggevonden. Het huis waar de mannen hadden ingebroken was overhoop gehaald. Ook was het dak van de overkapping ingestort. De politie vermoedt dat één van de inbrekers hier doorheen is gezakt tijdens zijn vlucht.