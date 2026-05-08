Omar opent trots eigen kapsalon, maar krijgt op eerste dag haatbrief

De ballonnen staan nog voor zijn zaak en als hij praat over het kappersvak, stopt Omar Sawas (29) niet met glimlachen. Hij is trots dat hij nu een eigen zaak in Leende heeft. Toch liep de dag van de opening niet zoals hij gehoopt had.

“In deze kast staan verschillende waxen en aftershaves. En in deze la heb ik mijn kammen liggen en de spiegel.” Omar raakt niet uitgepraat over zijn eigen herenkapsalon. Afgelopen zaterdag opende hij de deuren. “Ik volg mijn droom. Ik ben heel blij om voor mijzelf te beginnen. Alles ging goed. Tótdat ik die brief kreeg.” Op de dag van zijn opening kreeg Omar een anoniem geschreven haatbrief. ‘Ga maar terug naar je eigen moslimland. Moslims willen wij niet in Nederland. Dus ook niet in Leende. Wij willen die achterlijke moslimcultuur hier niet’, stond erin. Het bericht raakte hem. “Mijn zoontje van anderhalf jaar en mijn vrouw waren hier. Zij hielp om alles netjes te maken. Maar ik was bang dat mensen met stenen tegen de ramen zouden gooien. Ik vind dat heel vervelend.”

Vol trots laat Omar zijn eigen kapperszaak in het centrum van Leende zien (foto: Wilco Zonneveld).

Twaalf jaar geleden vluchtte Omar uit Syrië. Hij woonde in Aleppo. “Ik was op straat toen een raket insloeg. Mijn hele arm lag open en moest geopereerd worden. Die oorlog was echt moeilijk”, blikt hij terug.

Toch was het in Aleppo waar Omar voor het eerst in aanraking kwam met het kappersvak. Vanwege de oorlog verhuisde hij naar Turkije, waar hij het vak echt in de vingers kreeg. “Ik volgde daar een opleiding en heb veel mensen kunnen knippen.” Omar woont inmiddels vijf jaar in Nederland en zag zijn droom zaterdag dus in vervulling gaan. “Ik heb altijd gevonden dat ik voor mezelf moest beginnen. Dat is beter voor jezelf en je gezin. En je kunt ook meer verdienen. Ik hoop snel miljonair te kunnen worden”, zegt hij lachend.

Na de oproep van de gemeente heeft kapper Omar al verschillende kaarten ontvangen (foto: Wilco Zonneveld).

Donderdag kreeg Omar bezoek van burgemeester Teun Heldens. Hij had gehoord over de haatbrief en kwam Omar met een taart en een kaart welkom heten in de gemeente. “Haat is nooit de oplossing en past niet in onze gemeente”, zei Heldens. Ook riep hij andere inwoners van de gemeente op om de actie met liefde te beantwoorden en massaal een kaartje te sturen naar Omar. Daar wordt al gehoor aan gegeven want vrijdag liggen vele kaarten uitgestald op de toonbank van Omar’s winkel. “Welkom in Leende. We wensen jullie veel succes en plezier met jullie nieuwe zaak. Liefde wint van haat. De lieve mensen zijn met meer”, stond op een van de kaarten. Op een andere was geschreven: “Beste Omar, van harte welkom in Leende. Veel succes met jouw kapsalon.” Marjolein van der Hout had ook gehoord over de brief en kocht een presentje voor de 29-jarige kapper. “Ik wil jou een bloemetje geven om te laten weten dat je zeer welkom bent. Ik schaam mij voor mijn mededorpsbewoners.” Dankbaar neemt Omar het cadeautje in ontvangst. “Ik ben er echt heel blij mee. De mensen in Leende zijn heel aardig. Ik vind het heel leuk en lief.”