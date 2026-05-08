Historische eerste landstitel PSV Vrouwen na winst op ADO Den Haag

De vrouwen van PSV hebben geschiedenis geschreven door de eerste landstitel in de clubgeschiedenis te pakken. In een uitverkocht TenCate Stadion De Herdgang wonnen de Eindhovenaren vrijdagavond met 2-0 van ADO Den Haag.

Kampioenswedstrijden zijn zelden mooi, maar de PSV Vrouwen begonnen geweldig aan de wedstrijd. Al na een paar minuten opende Riola Xhemaili na een knappe aanval de score: 1-0.

Het stadion was met zo'n 2.500 supporters volledig uitverkocht. Bij de ingangen van het stadion werden vlaggen uitgedeeld die bij de opkomst van de speelsters massaal de lucht ingingen. Op de tribunes zaten onder andere PSV-spelers Mauro Júnior en Ivan Perisic, algemeen directeur Marcel Brands en burgemeester Jeroen Dijsselbloem.

Het begin was overtuigend, maar een voetbalshow werd het niet. Goede momenten waren in de eerste helft op één hand te tellen. De afscheidnemende Renate Jansen kreeg nog wel de handen op elkaar met een prachtige lob, maar de inzet ging net naast.

Kansen PSV

In de tweede helft bleef PSV de gevaarlijkste ploeg en was het wachten op de 2-0. Liz Rijsbergen was er met een schot dichtbij, maar Barbara Lorsheyd bracht knap redding. Iets later had de keeper geluk dat een kopbal van Laura Strik over de goal vloog.

Een kwartier voor tijd was het duel beslist. Nina Nijstad zag na een knappe actie de keeper op haar weg, maar in de rebound tikte Fenna Kalma binnen: 2-0. Voor medewerkers van PSV reden om de dozen met kartonnen kampioensschalen uit te delen met daarop het cijfer 1.

Bekerfinale

Vanavond staat er een feest op het programma en zaterdag gaat de selectie op bezoek bij de burgemeester van Eindhoven. Daarna gaat de focus op volgende week zaterdag als PSV de dubbel kan pakken. In de finale van de KNVB Beker treft het op Het Kasteel in Rotterdam aftredend landskampioen FC Twente.