Geen Stadhuisplein, maar wel groot feest voor PSV-vrouwen: 'Goed geregeld'

De ontlading na het laatste fluitsignaal was vrijdagavond enorm bij de PSV-voetbalsters. Voor het eerst in de clubgeschiedenis veroverden de Eindhovense vrouwen de landstitel. Het werd een feest tot in de late uurtjes in het Eindhovense centrum, maar er komt geen huldiging op het Stadhuisplein zoals bij de mannen. "Maar het is perfect zo, binnen de club hebben ze hun uiterste best gedaan voor ons", zegt aanvoerder Laura Strik.

Voor Laura Strik is de titel zeer bijzonder. Ze scheurde twee keer haar voorste kruisband af, keerde terug op het voetbalveld en draagt met trots de aanvoerdersband. "Ik kan het bijna niet beseffen wat we hebben neergezet, fantastisch gewoon. Deze titel is de kers op de taart", zegt de Osse die na een avond feesten op zaterdagmiddag met haar teamgenoten op bezoek gaat bij burgemeester Jeroen Dijsselbloem. "Er is een heel programma georganiseerd, het is goed geregeld."

Voor Renate Jansen (35) is het haar zevende kampioenschap, maar de eerste bij PSV. Deze in Eindhovense dienst voelt voor haar als de mooiste van allemaal. "Mijn blijdschap op een schaal van 1 tot en met 10? Dan zeg ik 100.000, als het al niet meer is. Ik had zoveel vertrouwen in onze ploeg en dat we dan daadwerkelijk de titel pakken, daar ben ik megablij om."

Jansen neemt na dit seizoen afscheid van het profvoetbal en hoopt volgende week zaterdag op nog een prijs: de KNVB-beker. In die finale moet PSV het opnemen tegen haar oude club FC Twente. "Eerst gaan we hiervan genieten, maar vanaf maandag gaat de focus op de bekerfinale. Het zou verschrikkelijk mooi zijn om die ook te winnen, dat zou het helemaal afmaken."

Linksback Melanie Bross uit Heesch kon haar gevoel moeilijk onder woorden brengen. "Ik voelde direct na afloop allemaal nieuwe emoties, ik weet niet precies wat het is. Vooral heel veel vreugde, maar ik besef het nog niet helemaal. Na de 2-0 zeiden mijn ploeggenoten dat ik om me heen moest kijken en daar genoot ik van. Een heel speciale avond met een grote opkomst van het publiek en een heerlijke ontlading na het laatste fluitsignaal."

Uitblinker in de kampioenswedstrijd van de PSV-voetbalsters was Nina Nijstad. De middenvelder gaat voor de dubbel, maar eerst wil ze dit weekend flink feesten met haar ploeggenoten. "We verdienen het om deze titel goed te vieren. Als PSV hebben we geschiedenis geschreven. Vorig jaar waren we al zo dichtbij en nu hebben we 'm! Heel speciaal!"