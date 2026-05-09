Jongen (15) vast na wurgen slachtoffer na achtervolging met groep jongeren

Een 15-jarige jongen is vrijdagmiddag aangehouden nadat hij samen met een grote groep jongeren iemand achternazat in Helmond en deze wurgde en sloeg. Dat maakte de politie vrijdag rond middernacht bekend.

Iemand die de groep rond vier uur achter het slachtoffer aan zag gaan op de Montgolfierstraat in Helmond belde de politie.

Toen agenten daar aankwamen, bleek er sprake te zijn van een meningsverschil tussen het slachtoffer en de 15-jarige verdachte. De jongeren hadden de banden van de fiets van het slachtoffer leeg laten lopen en de fiets in het kanaal gegooid.

De politie heeft het slachtoffer en getuigen gehoord en heeft een buurtonderzoek gedaan. De 15-jarige hoofdverdachte is aangehouden. "Het onderzoek is in volle gang en wij sluiten meerdere aanhoudingen niet uit", laat de politie weten op Instagram.