Brand in appartementencomplex, bewoners moeten halsoverkop hun huis uit

In een appartementencomplex voor spoedzoekers aan de Ringbaan Zuid in Tilburg woedde zaterdagochtend brand. Het vuur werd rond kwart voor zeven ontdekt. De brand ging gepaard met veel rook. Tientallen mensen moesten hun appartement uit.

Volgens een agente hing een volledige etage vol rook, maar de brand bleef beperkt tot het ene appartement. De bewoonster van het uitgebrande appartement zou meteen naar buiten zijn gerend toen ze de vlammen zag en heeft hard geroepen en op deuren geklopt om de andere bewoners wakker te maken en hen te waarschuwen.

Meerdere mensen werden vanwege ademhalingsproblemen naar een ziekenhuis gebracht. Diverse brandweerwagens, ambulances en politieauto's kwamen met spoed naar de Ringbaan Zuid.

De brandweer kon een kat redden uit het appartement waar de brand uitbrak. Het dier is buiten beademd en verzorgd door de brandweer tot de dierenarts kwam. Ook een andere kat is er slecht aan toe. De andere dieren in het appartementencomplex zijn er wel goed vanaf gekomen.

Onderzoek

De schade aan het appartement waar het vuur woedde, is groot. Wanneer de mensen en hun huisdieren terug kunnen naar hun appartement, was zaterdagochtend nog niet duidelijk. De brandweer is bezig het gebouw te ventileren.

Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Onder de bewoners gaat het gerucht dat een vergeten kaars de oorzaak zou zijn.