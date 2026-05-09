Man (37) komt om het leven bij brand in huis in Geldrop

Een 37-jarige man is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een brand in een huis aan de Van Erpstraat in Geldrop. Buurtbewoners hadden de hulpdiensten gebeld nadat zij de rookmelder hoorden afgaan.

Toen de brandweer aankwam, vond die de overleden man in het huis. Er werd nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dit lukte niet meer. De politie doet onderzoek.

Een traumahelikopter, die voor de zekerheid nog naar Geldrop was gekomen, kon vanwege een storing niet meer opstijgen.