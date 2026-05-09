Navigatie overslaan

Man (37) komt om het leven bij brand in huis in Geldrop

Vandaag om 08:37 • Aangepast vandaag om 09:11
Meerdere hulpverleners kwamen naar de Van Erpstraat in Geldrop (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
Meerdere hulpverleners kwamen naar de Van Erpstraat in Geldrop (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

Een 37-jarige man is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een brand in een huis aan de Van Erpstraat in Geldrop. Buurtbewoners hadden de hulpdiensten gebeld nadat zij de rookmelder hoorden afgaan. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de brandweer aankwam, vond die de overleden man in het huis. Er werd nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dit lukte niet meer. De politie doet onderzoek. 

Een traumahelikopter, die voor de zekerheid nog naar Geldrop was gekomen, kon vanwege een storing niet meer opstijgen. 

  • Toen de brandweer aankwam, vond die de overleden man in het huis in Geldrop (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
    Toen de brandweer aankwam, vond die de overleden man in het huis in Geldrop (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
  • De traumaheli die naar Geldrop kwam, kon vanwege een storing niet meer opstijgen (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).
  • Vanwege de vondst van de dode man werden schermen voor het huis aan de Van Erpstraat in Geldrop geplaatst (foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.