Man (37) overlijdt bij brand in huis in Geldrop, buren reageren geschokt

Een 37-jarige man is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een brand in een appartement aan de Van Erpstraat in Geldrop. Buurtbewoners belden de hulpdiensten nadat zij de rookmelder hoorden afgaan.

Toen de brandweer aankwam, vond die de overleden man in de woning. Er werd nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dit lukte niet meer.

Buurtbewoners reageren geschokt op de dood van de man. Een buurman vertelt zaterdagochtend dat hij 's nachts wakker werd van gestommel rond de woning. "Ik hoorde gebonk op de deuren, mensen die tegen elkaar praatten, telefoneren. Om kwart over zes werd ik opnieuw wakker van het brandalarm. Ik dacht, dit is niet goed."

Hij kleedde zich snel aan en besloot te gaan kijken. Hij zag vervolgens hoe hulpverleners de buurman naar buiten droegen. "Dat te zien is niet niks...", verzucht hij.

Ook een andere bewoner van het complex werd wakker van de sterke brandlucht. Een halfuur later hoorde hij het brandalarm. Hij wist niet waar het precies vandaan kwam. Hij besloot daarop een rondje te lopen, maar hij zag niets geks. Toen is hij weer naar huis gegaan. Toen wat later de brandweer aankwam, besefte hij dat er toch echt iets mis was. Hij reageert geschokt op de dood van zijn buurman.