A58 en A50 hele weekend gedeeltelijk dicht door werkzaamheden

Wie dit weekend de Brabantse snelwegen opgaat, moet rekening houden met extra reistijd. De A58 van Tilburg naar Eindhoven is dicht, net als een deel van de A50 van Oss richting Eindhoven.

De A58 is het hele weekend afgesloten tussen knooppunt De Baars en Oirschot. De afsluiting ging vrijdagavond in en duurt tot maandagochtend 05.00 uur. Rijkswaterstaat voert asfalteringswerkzaamheden uit. Er is een omleiding ingesteld; weggebruikers moeten rekening houden met tien tot dertig minuten extra reistijd.

Ook op de A50 wordt gewerkt, van Oss richting Eindhoven. De werkzaamheden zijn tussen Veghel en industrieterrein Ekkersrijt. Daarnaast is de oprit Uden-Centrum in die rijrichting afgesloten. Daar voert Rijkswaterstaat een spoedreparatie uit. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot maandagochtend 05.00 uur.

Ook voor de A50 is een omleiding ingesteld. De extra reistijd loopt daar op tot tien tot dertig minuten.

Rijkswaterstaat voerde eerder dit jaar al in twee weekenden werkzaamheden uit aan de A58.