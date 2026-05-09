Navigatie overslaan

Loslopende koe op de A2 bij Den Bosch

Vandaag om 17:01 • Aangepast vandaag om 17:28
Koe gevangen op de A2 (foto: Rijkswaterstaat).
Koe gevangen op de A2 (foto: Rijkswaterstaat).

Een bijzonder tafereel op de A2 zaterdagmiddag: een koe huppelde over de snelweg. Na een achtervolging is de koe ingesloten, meldt Rijkswaterstaat. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een dierenarts en transport kwamen naar de snelweg om de koe van de weg te halen. Even later is het dier veilig meegenomen. Of zoals Rijkswaterstaat meldt: 'De koe is bij de hoorn gevat'. 

Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe een paar auto's proberen om de koe in te sluiten. 

Eén rijbaan was dicht in de richting van Utrecht. 

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.