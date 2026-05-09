Loslopende koe op de A2 bij Den Bosch

Een bijzonder tafereel op de A2 zaterdagmiddag: een koe huppelde over de snelweg. Na een achtervolging is de koe ingesloten, meldt Rijkswaterstaat.

Een dierenarts en transport kwamen naar de snelweg om de koe van de weg te halen. Even later is het dier veilig meegenomen. Of zoals Rijkswaterstaat meldt: 'De koe is bij de hoorn gevat'.

Op beelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe een paar auto's proberen om de koe in te sluiten.

Eén rijbaan was dicht in de richting van Utrecht.