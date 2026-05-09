Opvarenden door virus getroffen cruiseschip komen zondag aan in Eindhoven

Ongeveer 29 passagiers van het door een virus getroffen cruiseschip Hondius vliegen zondag vanuit Tenerife naar Eindhoven. Het schip werd wereldnieuws nadat aan boord het hantavirus uitbrak. Drie mensen zijn overleden aan het virus, andere mensen liggen nog in het ziekenhuis.

Het schip met de opvarenden komt naar verwachting zondagochtend vroeg aan op het Canarische eiland. Daarna worden de passagiers en een deel van de bemanning met bussen naar de luchthaven gebracht. Medewerkers van de Nederlandse overheid zijn in Tenerife om te helpen bij de repatriëringsoperatie. Zes weken in quarantaine

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten aan boord van de repatriëringsvlucht zowel Nederlandse als buitenlandse passagiers. De Nederlandse passagiers moeten na thuiskomst zes weken in thuisquarantaine, stelde minister Sophie Hermans van Volksgezondheid eerder al. Voor zover bekend zijn er dertien Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord van de Hondius. Het is niet duidelijk of er ook Brabanders op het schip zitten.

In Tenerife worden zaterdagavond de laatste voorbereidingen getroffen voor de aankomst van het getroffen schip. Op enkele honderden meters van de kade wordt iets opgebouwd dat lijkt op een noodhospitaal. De groep vertrekt in de loop van zondagmiddag met een door de overheid gecharterd vliegtuig richting Eindhoven Airport. Wereldnieuws

De situatie aan boord van het expeditiecruiseschip werd in één klap wereldnieuws nadat een uitbraak van het hantavirus was vastgesteld. Die begon bij een 69-jarige Fries die samen met zijn vrouw aan boord van het schip zat.



Het Nederlandse echtpaar liep het virus vermoedelijk op tijdens een excursie in Argentinië, vanwaar het schip vertrok. Het virus is vooral afkomstig van knaagdieren. De toeristen bezochten als onderdeel van een vogelspotexcursie een stortplaats, waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met de bron. Een paar dagen later werd de 69-jarige man ziek. Hij kreeg koorts, hoofdpijn en uiteindelijk ademhalingsklachten. Hij overleed aan boord, terwijl het schip onderweg was naar het afgelegen eiland Sint-Helena in de Atlantische Oceaan.

Wat is het hantavirus?



Volgens het RIVM zijn de inmiddels overleden passagiers van de Hondius besmet geweest met het Andesvirus, een variant van het hantavirus. Dat virus verspreidt zich vooral door contact met speeksel of ontlasting van ratten en muizen. De kans dat mensen het Andesvirus oplopen, is volgens het RIVM klein. Het virus zou zich alleen verspreiden als mensen langere tijd nauw contact met elkaar hebben. De kans dat iemand overlijdt aan de gevolgen van de infectie is volgens het RIVM groot: tussen de 20 en 35 procent van de geïnfecteerde patiënten komt de ziekte niet te boven.