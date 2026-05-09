Drie gewonden na steekpartij in Den Bosch, politie heeft verdachte opgepakt

Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in de Orthenstraat in Den Bosch. De politie heeft later op de avond een verdachte aangehouden, meldt de politie.

Een man is opgepakt in Den Bosch-West. Verder is nog veel onduidelijk over de steekpartij die rond half acht gebeurde. Het is niet bekend waarom er een steekpartij was en waar die precies plaatsvond.

Politie en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Alle drie de gewonden waren nog aanspreekbaar toen zij met een ambulance naar een ziekenhuis werden gebracht. Zij zouden bekenden zijn van elkaar.

Steekwonden

De slachtoffers hebben steekwonden opgelopen op plekken in de armen, benen en buik. De een is zwaarder gewond dan de ander. "De verwondingen zijn niet levensbedreigend", laat een politiewoordvoerder weten.

In eerste instantie was er nog geen verdachte aangehouden. De politie was wel op zoek naar iemand. Een paar uur later is er dus een man opgepakt.

Het onderzoek gaat ook na de aanhouding verder. Onderdeel van het onderzoek zijn onder meer het bekijken van camerabeelden, spreken van buurtbewoners en zoeken naar getuigen.