Ruzie ontaardt in steekpartij in Den Bosch: drie gewonden en man opgepakt

Drie mannen zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij in de Orthenstraat in Den Bosch. Er zou ruzie zijn ontstaan. De politie heeft bijna twee uur later een verdachte aangehouden, meldt de politie.

Een man is opgepakt in Den Bosch-West. Verder is nog veel onduidelijk over de steekpartij die rond half acht gebeurde. Het is niet duidelijk waar dit precies was. Er zou ruzie zijn ontstaan, waarna de slachtoffers een snackbar in vluchtten. Hier hebben zij op de hulpdiensten gewacht.

Politie en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Alle drie de gewonden zijn jongvolwassenen en waren nog aanspreekbaar toen zij met een ambulance naar een ziekenhuis werden gebracht. Zij zijn bekenden van elkaar.

Steekwonden

De slachtoffers hebben steekwonden opgelopen op plekken in de armen, benen en buik. De een is zwaarder gewond dan de ander. "De verwondingen zijn niet levensbedreigend", laat een politiewoordvoerder weten.

In eerste instantie was er nog geen verdachte aangehouden. De politie was wel op zoek naar iemand. Later is er dus wel een man aangehouden. Dat was rond kwart over negen.

Het onderzoek gaat ook na de aanhouding verder. Onderdeel van het onderzoek zijn onder meer het bekijken van camerabeelden, spreken van buurtbewoners en zoeken naar getuigen.