Papegaai Cleo weer veilig thuis na reddingsactie in Diessen

Toen papagaai Cleo zaterdag even alleen thuis was en de achterdeur openstond, zag hij zijn kans schoon om naar buiten te vliegen. Cleo belandde op acht meter hoogte in een boom aan de Acacialaan in Diessen. De brandweer moest eraan te pas komen.

De papagaai trok veel bekijks in de buurt. Onder begeleiding van de brandweer ging zijn baasje omhoog met een hoogwerker. Met nootjes probeerden ze Cleo te lokken, maar dat mocht niet baten.

Uiteindelijk wist het baasje zijn vogel van de tak te halen. Onder luid applaus van de buurt kwam Cleo weer naar beneden. Hij zit weer veilig in zijn eigen hok.