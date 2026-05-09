Gradus Kraus slaat Britse tegenstander al in tweede ronde knock-out

Gradus Kraus heeft ook zijn elfde wedstrijd als prof gewonnen. De 24-jarige Osse bokser sloeg zaterdagavond in Topsportcentrum Rotterdam de tot vandaag ongeslagen Engelsman Theo Brooks knock-out.

Het was de hoofdpartij tijdens de tweede editie van Boxing Gladiators: Kraus tegen Brooks. De Osse profbokser was de favoriet en de grote publiekslieveling in Rotterdam. Hij maakte direct de hoge verwachtingen waar. Al in de eerste ronde ging de Brit twee neer, maar hij haalde wel het einde van de ronde.

In de tweede ronde kreeg Brooks opnieuw rake stoten en was het snel voorbij. De elfde overwinning op rij dus voor Kraus en de tiende keer met een knock-out.

Winst Holzken

Eerder op de avond won ook Geraldo Holzken zijn partij. De 19-jarige Helmonder was te sterk voor de Moldaviër Octavian Cretu.