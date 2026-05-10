Advertentie
Fietser ernstig gewond bij frontale botsing in Gemert
Vandaag om 05:37 • Aangepast vandaag om 06:04
Een fietser is zaterdagnacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Beekseweg in Gemert. Hij kwam daar frontaal in botsing met een andere fietser.
Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumahelikopter naar Gemert. Het medisch personeel heeft de ambulancemedewerkers ondersteund. Het slachtoffer is met spoed in de ambulance naar een ziekenhuis gebracht.
Advertentie
Advertentie