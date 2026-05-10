Man en hond gestoken bij ruzie op camping Oirschot: 'Nog nooit meegemaakt'

Een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zijn zaterdagavond gestoken bij een ruzie op boerderijcamping De Kroon aan het Pandgat in Oirschot. De man is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De hond werd behandeld door een dierenarts.

Volgens de campingbeheerder zijn het slachtoffer en de dader mannen die tijdelijk op het terrein wonen en was er alcohol in het spel.

Aan de steekpartij, die rond elf uur plaatsvond, zou een ruzie vooraf gegaan zijn. Een 54-jarige man uit Oirschot is aangehouden. Deze is naar een politiebureau gebracht en vastgezet.

Het slachtoffer maakt het inmiddels goed. De hond van het slachtoffer moest gehecht worden door de dierenarts. Over de actuele gezondheidssituatie van het dier is de politie niets bekend.

'Een onschuldig dier steken doe je niet'

Op de camping waar de man en hond werden gestoken staan caravans voor vakantiegangers maar wonen ook mensen, waaronder arbeidsmigranten. De beheerder van de camping vertelt zondagochtend dat hij 'zoiets als zaterdagavond nog nooit heeft meegemaakt'. "Dit is niet normaal. En een hond neersteken doe je al helemaal niet, een onschuldig dier."

Een bewoner van de camping vertelt daarentegen dat er wel vaker 'dingen gebeuren' en de aangehouden man heel agressief is. "Hij heeft mij ook al eens proberen te bedreigen."

Het onderzoek gaat ook na de aanhouding verder. Als onderdeel van het onderzoek worden onder meer camerabeelden bekeken en vindt een buurtonderzoek plaats.