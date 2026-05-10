Gezin schrikt van lief gebaar van de politie in Tilburg

Een erg lief gebaar van een agente in Tilburg zorgde zondagochtend voor een schrikreactie bij een gezin dat in een auto onderweg was. De agente gaf de bestuurder een stopteken en verraste vervolgens de inzittenden.

Omdat het voor de politie een rustige zondagochtend is, én Moederdag, kreeg de agente een leuk idee. Ze besloot een bos rozen te kopen en die bloemen uit te delen aan moeders die ze zou tegenkomen tijdens het werk.

"We zien verschillende moeders op straat lopen en wensen hen een fijne Moederdag met dit bloemetje", schrijft de agente op Instagram. Wat later zag ze het gezin in de auto.

"Jullie weten waarom we jullie aan de kant zetten?", vroeg ze de inzittenden toen de bestuurder was gestopt. Die keken haar geschokt aan. Daarop herinnerde de agente hen eraan dat het deze zondag Moederdag is en gaf ze de moeder van het gezin een bloemetje. "De schrik veranderde daarop gelukkig snel in blije opluchting, haha."