Kilometers rennen in een roze dinopak: 'Ergens gelletjes verstopt'

Van marathonloopster Mikky Keetels tot (oud)-schaatsers Erben en Joep Wennemars en Kjeld Nuis, er doen zondag diverse bekende Nederlanders mee aan de Wings for Life World Run. Eén van de meest opvallende deelnemers is Ruud Oomens uit Breda, die zijn kilometers rent in een roze dinopak. "Als je niet getraind bent, kan ik het niet aanraden."

Ruud deed vorig jaar ook mee aan de Wings for Life World Run, toen als alien. "Iets met een verloren weddenschap", zegt de Bredanaar. "Ik liep met mijn broer Mees een halve marathon en hij bleek sneller. Dat alienpak vonden kinderen zo leuk, dat ik heel wat highfives heb uitgedeeld. Daarom besloot ik dit jaar weer iets leuks uit de kast te halen en dat werd dit roze dinopak."

Met een zonnetje is het prima hardloopweer, maar als dino is hardlopen toch een uitdaging. "Het is aan de warme kant ja, niet iedereen moet dit doen. Maar ach, ik stop gewoon bij ieder waterpunt en kijk dan hoe ik me voel. Ik kan het altijd wat rustiger aandoen. In mijn pak zitten wat gelletjes verstopt, dus het komt goed. Ik hoop toch minimaal een ronde van 25 kilometer te lopen, daarna kijken we wel verder."

"Vijf uur lang niet plassen heb ik niet verteld."

"Ik hoop dat iemand het lukt om 70 kilometer te rennen", zegt Doornbos. "Churandy heb ik nog niet verteld dat hij vijf uur niet kan plassen, daar komt hij vanzelf achter."