Klappen, fluiten en muziek draaien voor deelnemers in 'Brabantstraat'

Niet alleen 6.500 sportievelingen deden zondag mee aan de Wings for Life World Run in Breda, het evenement trok ook duizenden bezoekers. Overal rondom het parcours stonden mensen, waaronder in de Ginnekenweg, die speciaal voor deze dag was omgetoverd tot 'Brabantstraat'. "Echt een heerlijk feestje", zegt bewoonster Mieke Nijkamp.

Aan het hek van haar woning hangen Brabantse vlaggen, ze draagt een Brabantse sjaal en een oranje hoed en als de lopers voorbij komen, blaast ze op een fluitje. "We doen ons best om de deelnemers aan te moedigen. 6.500 mensen door onze straat, echt geweldig. We maken er een feestje van en dat wordt gewaardeerd", zegt bewoonster Mieke Nijkamp. "En je moet eens zien hoeveel deelnemers iets tegen ons zeggen, dat is heel leuk", voegt haar man toe.

Iets verderop staan vrienden Joep, Mika en Gijs om de sportievelingen te ondersteunen. Dat doet Joep door als DJ voor muziek te zorgen. "We staan hier om mensen een glimlach te bezorgen. Ze mogen allemaal een verzoekje indienen en dat is vaak gebeurd. Wat ik het meest speel? Toch wel liedjes die wat harder gaan en liedjes van NAC."

Ondernemer Hans Cremers geniet op zijn eigen terras van de enorme stoet mensen. "Ik kende het evenement niet, maar het is geweldig om te zien." Hij is blij met de aandacht voor de Ginnekenweg. "Vroeger hadden we hier achttien kroegen, nu nog maar een stuk of vier. Het is mooi dat onze straat, het Wassenaar van Breda, op deze manier aandacht krijgt."

Bij een Brabantstraat horen de rood en witte kleuren van de provincie. Louise en Liz kozen daarom voor een Brabant-sjaal en als eten uiteraard voor een worstenbroodje. "En we moedigen alle toppers zo goed mogelijk aan."

Hier lees je alle verhalen over de Wings for Life World Run.