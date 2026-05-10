Gewonde na steekpartij in Boxmeer, politie zoekt verdachte

Aan de Pastoor Kerstenstraat in Boxmeer is zondagavond een man gewond geraakt aan zijn hoofd bij een steekpartij. Dit gebeurde in het huis van het slachtoffer. Er is nog niemand aangehouden, meldt de politie.

Het gebeurde rond zes uur. Politie en een ambulance kwam ter plaatse. Het slachtoffer is aan zijn wond geholpen en hoefde niet meer naar een ziekenhuis.

Een politiewoordvoerder laat weten dat het nog onduidelijk is waarom er een steekpartij was. Er zouden nog drie mensen bij betrokken zijn die weg zijn gereden in een auto. "Op dit moment wordt er druk gezocht naar een verdachte", zegt de woordvoerder.

De politie is op zoek naar een man en deelt kenmerken van de verdachte: ongeveer veertig jaar oud, een slank postuur, donkere huidskleur en draagt een grijs shirt met een spijkerbroek. De man reed mogelijk weg in een zwarte BMW met twee andere mensen.

Burgernet heeft rond half zeven een melding hierover gedeeld. Wie meer weet, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.