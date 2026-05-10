Hardlopend wijn drinken en kruipend over de finish op Moederdag

Wat begon als een 1 aprilgrap, is uiteindelijk toch echt een feit geworden: de 'Wine Run' in Den Bosch. 110 mensen renden fanatiek door de stad en dronken net zo enthousiast wijntjes. Een ideale bezigheid op Moederdag. "Ik denk dat we dansend over de finish gaan."

Romy Matsen heeft meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt. Ze heeft haar moeder cadeau gegeven om samen mee te rennen. Onderweg zijn er verschillende tussenstops waar deelnemers een glas kunnen drinken. "Er is natuurlijk niets leukers dan wijn drinken en rennen op Moederdag", zei ze voorafgaand aan de run. 'Genoeg tijd voor wijntjes'

Romy en haar moeder renden een route van drie kilometer. "Dan hebben we ook genoeg tijd voor de wijntjes", zegt Romy. Moeder Sigrid lachend: "Ik denk dat we dansend over de finish gaan." Voor de meer fanatieke renner was er ook nog een route van zes kilometer. Maar: iedereen kreeg evenveel wijn. Ook een gezamenlijke warming up mocht natuurlijk niet ontbreken voordat het startsein klonk.

"We hebben gezorgd voor veel water op de route", zegt mede-organisator Sam van der Sterre van Het Kleinste Wijndoosje uit Den Bosch. Ze organiseert ook wandelroutes door Den Bosch met wijn en lekkernijen. Maar deze Moederdag was de activiteit nét even anders. De start was aan de Orthenseweg en de finish aan de Koningsweg, maar het was geen wedstrijd waarbij tijden heel secuur werden bijgehouden. "Het is puur voor fun. We hopen dat mensen vooral een heel gezellige middag hebben", zegt Sam. Kruipend over de finish

Even later stroomden de eerste renners over de finishlijn. Sommigen zelfs kruipend. "Het was hartstikke leuk, volgend jaar weer", zegt een man. Hetzelfde geldt voor Jasper, die het rennen zwaarder vond dan normaal. "De wijn verzachtte de pijntjes een beetje." En dan Romy en moeder Sigrid. Zij hebben - speciaal voor Omroep Brabant - dansend de eindstreep gehaald. Was dit de leukste Moederdag tot nu toe? "Het was een geweldig moederdagcadeau", zegt Sigrid vastberaden. Eén ding weet ze al zeker: "Als dit volgend jaar weer is, dan doen we met de hele familie mee", besluit ze.