Perisic leidt PSV met twee doelpunten langs Go Ahead Eagles

PSV heeft in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles gewonnen. De landskampioen uit Eindhoven won op bezoek in Deventer met 4-1.

PSV kwam in de 19e minuut op voorsprong via de van een schorsing teruggekeerde Ivan Perisic, die een voorzet van Kiliann Sildillia krachtig in de linkerhoek kopte.

Zo'n vijf minuten later kwam Go Ahead via een strafschop op gelijke hoogte. Na een overtreding van Kiliann Sildillia op Jakob Breum ging de bal op de stip en maakte Mathis Suray de gelijkmaker.

Vlak voor rust zette Ricardo Pepi de Eindhovenaren met een kopbal op een 2-1-voorsprong. Perisic zorgde in de 70e minuut voor de 3-1. Paul Wanner was in de slotfase verantwoordelijk voor de 4-1.

PSV is al enkele weken kampioen en heeft inmiddels een voorsprong van 19 punten op achtervolger Feyenoord.