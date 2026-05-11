Automobilist schept man in Valkenswaard en rijdt door

Een man is zondagnacht aangereden op de Haagstraat in Valkenswaard. Volgens getuigen zou een automobilist, die rond twee uur 's nachts de straat vanaf de Geenhovensedreef binnenreed, de man geschept hebben. Daarna reed de bestuurder door.

In de Willibrorduslaan maakte de automobilist een rondje over het kruispunt. Daarna verdween deze richting de Waalreseweg. De politie heeft kort onderzoek gedaan en zal bij daglicht buurtonderzoek doen. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.