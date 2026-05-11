Navigatie overslaan

Automobilist schept man in Valkenswaard en rijdt door

Vandaag om 05:27 • Aangepast vandaag om 07:07
De aanrijding op de Haagstraat in Valkenswaard vond rond twee uur zondagnacht plaats (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
De aanrijding op de Haagstraat in Valkenswaard vond rond twee uur zondagnacht plaats (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

Een man is zondagnacht aangereden op de Haagstraat in Valkenswaard. Volgens getuigen zou een automobilist, die rond twee uur 's nachts de straat vanaf de Geenhovensedreef binnenreed, de man geschept hebben. Daarna reed de bestuurder door.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

In de Willibrorduslaan maakte de automobilist een rondje over het kruispunt. Daarna verdween deze richting de Waalreseweg. De politie heeft kort onderzoek gedaan en zal bij daglicht buurtonderzoek doen. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer is na de aanrijding in Valkenswaard naar een ziekenhuis gebracht (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).
Het slachtoffer is na de aanrijding in Valkenswaard naar een ziekenhuis gebracht (foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.