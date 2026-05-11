Stilstaande auto op N261 bij Waalwijk door twee vrachtwagens geraakt

Op de N261 in Waalwijk is maandagochtend een ongeluk gebeurd tussen een auto en twee vrachtwagens. De twee inzittenden van de auto zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de aansluiting van de A59 richting de N261. De auto stond om onbekende redenen stil op een weefvak, een strook waar verkeer in- en uitvoegt. Een vrachtwagenchauffeur wilde de auto ontwijken, maar kon geen kant op omdat er een auto naast hem reed.

De vrachtwagen raakte de auto hard aan de zijkant. Door de klap tolde de auto over de weg, waarna ook een tweede vrachtwagen het voertuig nog raakte. Van de auto bleef daardoor weinig over.

Twee mannen naar ziekenhuis

De twee mannen die in de auto zaten, konden zelfstandig uit de zwaar beschadigde auto komen. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeurs van beide vrachtwagens kwamen met de schrik vrij.

De hulpdiensten rukten groots uit. De brandweer was met drie voertuigen aanwezig. Ook werden twee ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. De traumahelikopter landde uiteindelijk niet.

Weg gedeeltelijk dicht

Door het ongeluk was de rijbaan vanaf de A59 richting de N261 even helemaal dicht. De auto wordt door een bergingsbedrijf meegenomen. Waarschijnlijk moet ook één van de vrachtwagens worden weggesleept.