Je moet even geduld hebben voor nieuw lenteweer: 'Deze week is andere koek'

De temperatuur neemt deze week een fikse duik ten opzichte van afgelopen weekend. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. "Het is deze week echt heel andere koek", waarschuwt de weerman.

"Afgelopen weekend hadden we nog nog temperaturen van 20 tot 23 graden. Daar zitten we nu tien graden onder", vertelt Lafeber op de radio. "Daarbij is het deze maandag ronduit wisselvallig. In het oosten van de provincie viel deze ochtend al wat regen, maar die band met bewolking trekt de komende uren naar Limburg weg. Daarna is het een tijdje zonnig." De temperatuur komt uit op zo'n 10 tot 12 graden. Terwijl het volgens hem op dit moment in mei zo'n 18 of 19 graden zou moeten zijn.

In de loop van de maandagmiddag en -avond volgen vanuit het noordwesten nieuwe buien. Daar kan volgens de weerman plaatselijk onweer bij zitten. "De wind gaat ook aantrekken. Het wordt allemaal iets onstuimiger met een windkracht van 4 of 5."

Met dit frisse weer hebben we ook de rest van de week te maken. Dinsdag wordt het wel een graadje warmer en zal het langere tijd droog zijn, met ruimte voor de zon. Woensdag, donderdag en vrijdag komt de temperatuur dan uit op 14 graden, maar zijn er geregeld buien en is er onweer mogelijk. Het gaat volgens Lafeber om korte buien dus het worden geen volledig verregende dagen, stelt hij nog een beetje geruststellend met het oog op de vrije Hemelvaartsdag die er voor velen aankomt.

In het weekend wordt het dan weer warmer en zonniger en kan de temperatuur oplopen tot een graad of 17. Volgende week lijkt volgens Lafeber het lenteweer terug te keren. "Die vooruitzichten zien er behoorlijk goed uit, met temperaturen rond 20 graden. Het zal dan ook vaak droog zijn, met geregeld zonneschijn."