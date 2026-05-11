NAC moet na 'bingokaart vol klotezooi' flink gaan bezuinigen

De selectie en technische staf van NAC zullen nu de club is gedegradeerd een metamorfose krijgen en de clubleiding moet op diverse plekken gaan bezuinigen. Algemeen directeur Remco Oversier ziet zijn club een stap terugzetten, maar is ervan overtuigd dat er twee stappen vooruit gaan volgen. "We willen zo snel mogelijk terug naar de Eredivisie", zegt hij.

De degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie heeft grote financiële gevolgen. NAC gaat van een begroting van 22 miljoen terug naar 16 miljoen euro. "Dat is wel een stuk hoger dan de 12 miljoen toen NAC de vorige keer op KKD-niveau speelde. Als club zijn we de afgelopen twee jaar in de Eredivisie flink gegroeid", zegt Oversier. De directeur probeert de organisatie zoveel mogelijk intact te houden. "We zullen door de degradatie moeten bezuinigen, maar dat zal voornamelijk in randzaken zitten. Al ontkomen we er ook niet aan om een aantal posities te verminderen. Als NAC investeren we in mensen, dat blijven we doen. Alleen met mensen kom je terug, niet met mooie woorden."

Oversier baalde zondag niet alleen van de degradatie, maar ook van het gedrag van een klein groepje 'supporters' in het Rat Verlegh Stadion. Tot twee keer toe werden er zondag tijdens de degradatiewedstrijd tegen sc Heerenveen fakkels op het veld gegooid en uiteindelijk werd het duel definitief gestaakt. Het restant wordt maandagmiddag uitgespeeld in Heerenveen. "Het is niet alleen een probleem van NAC, maar een maatschappelijk probleem. Als dat niet wordt aangepakt, hebben we ook het probleem in de voetbalstadions", zegt Oversier. "Waar ik trots op ben is dat 20.485 supporters het gedrag veroordelen. Ze steunen de ploeg door dik en dun."

"Het was een bingokaart vol klotezooi."

Er waren voor de start van de wedstrijd al geluiden dat er werd gedreigd met het gooien van fakkels. Toch vindt Oversier dat NAC professioneel heeft gehandeld. "Dat vuurwerk is zo klein en makkelijk om mee te nemen. Je kunt het niet voorkomen, hoe graag we ook zouden willen. Complimenten voor de veiligheidsorganisatie van NAC, er is veel werk verricht."