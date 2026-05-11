Eigenaar Heroes Den Bosch stopt: 'Geen ruzie, maar ik volg mijn hart'

Bob van Oosterhout neemt afscheid als eigenaar en president van basketbalclub Heroes Den Bosch. Na tien jaar vindt hij het tijd om de verantwoordelijkheid over te dragen. "Ik heb altijd alles gegeven wat ik heb", zegt hij.

Tien jaar geleden nam Van Oosterhout samen met Jos Frederiks het toenmalige Shooters Den Bosch over. "De club zat toen in een benarde positie, maar ik deed het puur uit gevoel, liefde en passie", zegt hij in een afscheidsfilmpje. "Mijn gevoel zegt nu dat het goed is geweest. Geen gedoe, geen ruzie, maar ik volg weer mijn hart."

Volgens Van Oosterhout hadden de tien jaar bij de Bossche club de intensiteit van twintig jaar. "De club bepaalde elke dag mijn ritme. Ik heb er veel passie, tijd, energie, kennis en creativiteit ingestopt, altijd verantwoordelijkheid genomen en naar het beste gestreefd. Het heeft me zoveel lol en plezier gebracht, los van de successen."

Onder zijn leiding pakte de Bossche basketbalclub meerdere prijzen, zoals in 2022 en 2025 de landstitel. Van Oosterhout draagt zijn aandelen over aan de overige twee aandeelhouders Johan Daams en Bram Krijnen en hoopt dat er 'prachtige ups blijven komen'. "En ik ben niet van de aardbodem verdwenen, de club zit voor altijd in mijn hart. Maar eerst willen we dit seizoen nog een prijs pakken."