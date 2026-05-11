Veel mensen opgelicht door puppyhandelaars, stel hoort taakstraf eisen
Hondenliefhebbers die verliefd werden op een schattige chihuahuapuppy kwamen een paar jaar geleden in Veldhoven bedrogen uit. Al snel na de aankoop bleek dat ze waren opgelicht, want de beestjes werden ziek, er was geen paspoort, geen inenting en soms was de puppy niet eens een chihuahua. Een stel uit Veldhoven, dat de hondjes verkocht, hoorde maandag flinke taakstraffen eisen in de rechtbank in Den Bosch.
In april 2023 viel de politie een kampje binnen aan De Wegerd in Veldhoven. Er waren meldingen binnengekomen van mensen die daar een hondje hadden gekocht, maar zich voelden opgelicht.
En voor die oplichting werden een man en een vrouw uit Veldhoven aangehouden en nog vier familieleden die op hetzelfde kampje woonden. Drie van hen kregen vorig jaar al een taakstraf en één zaak werd geseponeerd. Maandag stond het stel als hoofdverdachten van de grootschalige puppyhandel terecht.
De man en de vrouw bleken exen, maar ook weer een stel. Hij kreeg al eens acht jaar cel voor een reeks overvallen en ook haar strafblad is niet blanco. Samen hadden ze een plan van aanpak bedacht voor deze rechtszaak en dat was zwijgen. Ze wilden helemaal niets kwijt over hun handel in hondjes en dat vonden de rechters en de officier van justitie maar vreemd. Want als je van zoiets wordt beschuldigd, wil je je toch verdedigen, zo leek het de rechters.
Maar nee, en dus las de voorzitter van de rechtbank maar voor wat de verdenkingen zijn volgens justitie: de werkwijze was tussen 2021 en 2023 steeds hetzelfde. De man plaatste advertenties onder valse namen op Marktplaats voor chihuahuapuppy’s, die gemiddeld ruim 500 euro kostten. Als er iemand geïnteresseerd was, werden ze naar het huis van de vrouw gestuurd. En ook zij gebruikte allerlei namen.
Negen mensen deden aangifte van oplichting. Zij kochten een hondje bij de vrouw, maar kwamen er al snel achter dat het foute boel was. Ondanks alle beloften waren de puppy’s niet ingeënt, niet ontwormd en vaak nog veel te jong om bij de moeder weg te gaan. Ook hadden ze geen paspoort en het verhaal was steeds dat dat nagestuurd zou worden, omdat het bijvoorbeeld per ongeluk aan een andere koper was meegegeven.
Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.
Sommige hondjes overleden, anderen moesten vaak naar de dierenarts. Een familie moest de hond wegdoen omdat deze veel te groot werd. Het dier bleek geen chihuahua maar een kruising van twee heel andere honden.
Eén vrouw vertrouwde het niet toen ze een hondje ging kopen. Ze schakelde de politie in en toen die naar het kamp kwam, werd een moederhond gehaald, die later helemaal niet de moeder bleek te zijn. Een meisje uit de familie had ondertussen de bewuste puppy onder haar jas verstopt toen de politie overal op onderzoek uitging.
Justitie verwijt het stel nogal wat: oplichting van zeker tien mensen en het onthouden van de juiste zorg voor de dieren. Ook lagen er wapens, zoals een boksbeugel en een ploertendoder in een keukenkastje. De officier eiste voor dit alles een taakstraf van 160 tegen de vrouw, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Tegen de man was de eis een taakstraf van 140 uur waarvan 20 uur voorwaardelijk. Ook eiste hij dat de twee vijf jaar lang geen dieren mogen houden, omdat ze niet verantwoord met dieren kunnen omgaan. En dat is geldt ook voor de twee hondjes die de vrouw nu heeft.
Daarnaast eisen de kopers van de hondjes de kosten terug die zij gemaakt hebben. Bij elkaar is dat zo'n 3000 euro.
De uitspraak in deze zaak is op 22 mei.
Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.