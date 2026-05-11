Veel mensen opgelicht door puppyhandelaars, stel hoort taakstraf eisen

Hondenliefhebbers die verliefd werden op een schattige chihuahuapuppy kwamen een paar jaar geleden in Veldhoven bedrogen uit. Al snel na de aankoop bleek dat ze waren opgelicht, want de beestjes werden ziek, er was geen paspoort, geen inenting en soms was de puppy niet eens een chihuahua. Een stel uit Veldhoven, dat de hondjes verkocht, hoorde maandag flinke taakstraffen eisen in de rechtbank in Den Bosch.

In april 2023 viel de politie een kampje binnen aan De Wegerd in Veldhoven. Er waren meldingen binnengekomen van mensen die daar een hondje hadden gekocht, maar zich voelden opgelicht.

En voor die oplichting werden een man en een vrouw uit Veldhoven aangehouden en nog vier familieleden die op hetzelfde kampje woonden. Drie van hen kregen vorig jaar al een taakstraf en één zaak werd geseponeerd. Maandag stond het stel als hoofdverdachten van de grootschalige puppyhandel terecht.

De man en de vrouw bleken exen, maar ook weer een stel. Hij kreeg al eens acht jaar cel voor een reeks overvallen en ook haar strafblad is niet blanco. Samen hadden ze een plan van aanpak bedacht voor deze rechtszaak en dat was zwijgen. Ze wilden helemaal niets kwijt over hun handel in hondjes en dat vonden de rechters en de officier van justitie maar vreemd. Want als je van zoiets wordt beschuldigd, wil je je toch verdedigen, zo leek het de rechters.

Maar nee, en dus las de voorzitter van de rechtbank maar voor wat de verdenkingen zijn volgens justitie: de werkwijze was tussen 2021 en 2023 steeds hetzelfde. De man plaatste advertenties onder valse namen op Marktplaats voor chihuahuapuppy’s, die gemiddeld ruim 500 euro kostten. Als er iemand geïnteresseerd was, werden ze naar het huis van de vrouw gestuurd. En ook zij gebruikte allerlei namen.

Negen mensen deden aangifte van oplichting. Zij kochten een hondje bij de vrouw, maar kwamen er al snel achter dat het foute boel was. Ondanks alle beloften waren de puppy’s niet ingeënt, niet ontwormd en vaak nog veel te jong om bij de moeder weg te gaan. Ook hadden ze geen paspoort en het verhaal was steeds dat dat nagestuurd zou worden, omdat het bijvoorbeeld per ongeluk aan een andere koper was meegegeven.