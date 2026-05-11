Hardleerse snelheidsduivel rijdt gewoon verder nadat rijbewijs is afgepakt

Een man uit Vlijmen heeft zondagmiddag zijn rijbewijs in moeten leveren. Hij reed 111 kilometer per uur op de Blauwe Sluisweg in Rosmalen, waar maximaal 50 kilometer per uur is toegestaan. Maar nog geen half uur nadat hij zijn rijbewijs moest inleveren, kwam de politie de man alweer tegen.

Volgens de Verkeerspolitie Oost-Brabant lag de pieksnelheid van de man toen ze hem voor het eerst spotten nog veel hoger dan 111 kilometer per uur. Daarnaast haalde de man ook nog met hoge snelheid een auto rechts in. De politie moest hem meerdere keren uitleggen dat hij niet verder mocht rijden zonder rijbewijs.

Blijkbaar kwam de boodschap tóch niet helemaal goed binnen. Nog geen twintig minuten later zag de politie het voertuig in Vlijmen weer rijden, met dezelfde man achter het stuur. Hij werd aangehouden en na verhoor weer vrijgelaten. Bij een volgende overtreding is hij naast zijn rijbewijs ook zijn auto kwijt.