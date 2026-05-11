Hulpbisschop Rob Mutsaerts (67) raakt zwaargewond na botsing tegen boom

Rob Mutsaerts (67), hulpbisschop van Den Bosch, is zaterdag zwaargewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat bevestigt Bisdom Den Bosch aan Omroep Brabant na berichtgeving van het Nederlands Dagblad. Zijn toestand is stabiel, zegt een woordvoerder.

Monseigneur Rob Mutsaerts kwam zaterdagavond uit Helvoirt toen hij vermoedelijk een black-out kreeg, schrijft het Nederlands Dagblad . Hij reed met zijn auto tegen een boom.

De krant meldt dat de hulpbisschop zijn bekken en elleboog heeft gebroken, en zijn heup uit de kom is. Hij lag zondag een tijd op de intensive care.

Stabiel

Een woordvoerder van Bisdom Den Bosch laat maandag weten dat de toestand van Mutsaerts stabiel is en dat hij in afwachting is van onderzoeken. Volgens het ND is hij aanspreekbaar.

Rob Mutsaerts is sinds 2010 hulpbisschop van Den Bosch. De Tilburger werkte eerder als parochiepriester in Eindhoven en ook was hij pastoor in onder andere Empel en Heeze.