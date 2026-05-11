Rijkste Nederlander wil bedrijventerrein in Waalwijk: 'Dit is niet fijn'
De rijkste man van Nederland, Remon Vos, heeft zijn oog laten vallen op Waalwijk om er een nieuw industrieterrein te bouwen op Haven 8 Oost. Dat blijkt uit berichtgeving van het Brabants Dagblad. Maar deze plannen gaan lijnrecht in tegen de wens van de gemeente. Die wil juist minder grote logistieke bedrijven en arbeidsmigranten en zit niet te wachten op een groot nieuw industrieterrein met megahallen.
Coalitiepartij Lokaal Belang is onaangenaam verrast door de berichtgeving van het Brabants Dagblad. "Het voelt niet oké", reageert Maud Veraa van de partij. "We beraden ons erop en gaan vragen aan het college stellen voor meer informatie."
Central Trade Park
De Groninger Remon Vos is volgens de Quote 500 de rijkste man van Nederland, hij is goed voor ruim zeven miljard euro. De vastgoedmagnaat woont in Tsjechië. Hij bouwt en verhuurt bedrijfspanden.
Hij blijkt met zijn bedrijf Central Trade Park (CTP) al 125 van de 160 hectare van het gebied ten westen van industrieterrein Haven 7 in handen te hebben. Hij heeft stukje bij beetje zelf percelen opgekocht van lokale boeren of via een tussenpersoon, Jan van Winden.
Van Winden koopt landbouwgrond van boeren en verkoopt die voor veel meer geld door aan CTP. Uit een vertrouwelijke memo van wethouder Spierings zou volgens de krant blijken dat het gemeentebestuur ervoor open staat om met CTP op die plek in zee te gaan. Dan moet eerst nog de landbouwbestemming voor de grond gewijzigd worden in 'industrie'.
Dwars tegen de omgevingsvisie tot 2050 in
Dat gaat tegen de eigen omgevingsvisie van de gemeenteraad in. Daarin is onlangs vastgesteld hoe Waalwijk zich de komende 25 jaar wil ontwikkelen. Coalitiepartijen Lokaal Belang, D66 en Groenlinksaf hebben daarin met een amendement op laten nemen dat ze nadrukkelijk kiezen voor economische verbreding.
Dat betekent minder afhankelijkheid van grootschalige logistiek en arbeidsmigratie, méér focus op lokale maakindustrie, innovatie, vakbedrijven en duurzame werkgelegenheid. Oppositiepartij Samen Waalwijk steunde die koers.
De VVD is de enige coalitiepartij die tegen het amendement stemde. En laat die partij nou net de grootste zijn geworden na de verkiezingen in maart. De VVD kreeg toen negen zetels, net zoveel als Lokaal Belang. Samen met D66 en Groenlinksaf vormen die vier de coalitie.
Maar die coalitie loopt op zijn laatste benen. De onderhandelingen voor de nieuwe coalitie zitten in de afrondende fase. Een bestuursakkoord van VVD, Samen Waalwijk, CDA en SGP wordt volgende week verwacht, zegt Richard Frodyma van Samen Waalwijk.
Interne aangelegenheid van de VVD
Frodyma wil verder wil niet inhoudelijk reageren op de berichtgeving rond Haven Oost 8 en wethouder Spierings. "Het is een interne aangelegenheid van de VVD", laat hij weten, "maar dit is niet fijn."
Volgens Lokaal Belang zijn eerder nadrukkelijk grenzen getrokken voor verdere logistieke uitbreiding. "Die lijken inmiddels opnieuw onderwerp van gesprek", staat te lezen in een reactie van de partij op instagram. "We zijn daarin ook benieuwd naar het standpunt van met name @samenwaalwijk hieromtrent bij de huidige coalitieonderhandelingen tussen hen, VVD, CDA en SGP. Zeker in het licht van de eerder gezamenlijk gekozen koers".
De VVD is gevraagd om een reactie, maar daar is geen antwoord op gekomen.