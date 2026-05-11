Rijkste Nederlander wil bedrijventerrein in Waalwijk: 'Dit is niet fijn'

De rijkste man van Nederland, Remon Vos, heeft zijn oog laten vallen op Waalwijk om er een nieuw industrieterrein te bouwen op Haven 8 Oost. Dat blijkt uit berichtgeving van het Brabants Dagblad. Maar deze plannen gaan lijnrecht in tegen de wens van de gemeente. Die wil juist minder grote logistieke bedrijven en arbeidsmigranten en zit niet te wachten op een groot nieuw industrieterrein met megahallen.

Coalitiepartij Lokaal Belang is onaangenaam verrast door de berichtgeving van het Brabants Dagblad. "Het voelt niet oké", reageert Maud Veraa van de partij. "We beraden ons erop en gaan vragen aan het college stellen voor meer informatie."

Central Trade Park

De Groninger Remon Vos is volgens de Quote 500 de rijkste man van Nederland, hij is goed voor ruim zeven miljard euro. De vastgoedmagnaat woont in Tsjechië. Hij bouwt en verhuurt bedrijfspanden.

Hij blijkt met zijn bedrijf Central Trade Park (CTP) al 125 van de 160 hectare van het gebied ten westen van industrieterrein Haven 7 in handen te hebben. Hij heeft stukje bij beetje zelf percelen opgekocht van lokale boeren of via een tussenpersoon, Jan van Winden.

Van Winden koopt landbouwgrond van boeren en verkoopt die voor veel meer geld door aan CTP. Uit een vertrouwelijke memo van wethouder Spierings zou volgens de krant blijken dat het gemeentebestuur ervoor open staat om met CTP op die plek in zee te gaan. Dan moet eerst nog de landbouwbestemming voor de grond gewijzigd worden in 'industrie'.