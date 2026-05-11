Examenstunt leidt tot afgelast galadiner: ouders en leerlingen zijn boos

Voor examenleerlingen van 2College Ruivenmavo in Berkel-Enschot kwam het besluit hard aan: hun galadiner gaat niet door. Het eindfeest waar veel leerlingen al jaren naartoe leven, is door de schoolleiding geschrapt na een 'uit de hand gelopen' examenstunt.

Volgens een examenleerling waren er vooraf duidelijke afspraken gemaakt met de schoolleiding over de examenstunt. In een WhatsApp-bericht stond onder meer dat confetti, ballonnen en versiering in de school waren toegestaan. Waterpistolen mochten alleen buiten worden gebruikt. Ook mochten leerlingen hooi bij de ingang leggen, trappen afzetten met lint en lokalen tijdelijk onbruikbaar maken door tafels en stoelen om te draaien. “We moesten er wel voor zorgen dat alles daarna weer netjes werd opgeruimd”, zegt de leerling.

“Het ging eerst goed, toen werd het chaotisch.”

De avond voor de stunt waren leerlingen al op school om samen met een medewerker van de schoolleiding de examenstunt voor te bereiden. Op vrijdag 17 april was het eindelijk zo ver. Alles verliep in eerste instantie volgens plan, maar later sloeg de sfeer om. “Toen werd het chaotisch”, vertelt een leerling. Volgens vestigingsdirecteur Jenneke Pulles van 2College Ruivenmavo was de stunt vooraf goed voorbereid en waren er duidelijke afspraken gemaakt. Ze zegt dat een groep leerlingen daar “goed hun best voor had gedaan”, maar dat het later alsnog misging toen anderen zich niet aan die afspraken hielden.

Zo zouden leerlingen hennepvezels door het gebouw hebben verspreid en met meel, waterpistolen en haarverf hebben gegooid. “Als één leerling een keer met een waterpistool spuit, kan dat grappig zijn. Maar als een grote groep dat doet, ontstaat er een sfeer die niet meer prettig is”, aldus Pulles. Daarnaast zouden leerlingen aanwijzingen van medewerkers niet meer hebben opgevolgd, waardoor volgens de school een onveilige situatie ontstond voor medewerkers en onderbouwleerlingen.

“Iedereen wordt nu gestraft.”

Vrijdag, op de dag dat de examens begonnen, kregen leerlingen te horen dat het galadiner niet doorgaat. Dat besluit komt hard aan. “Je leeft daar jaren naartoe, en dan valt het gewoon weg voor iedereen”, zegt de moeder van een leerling. De vestigingsdirecteur benadrukt dat het galadiner normaal gesproken juist bedoeld is als positief afsluitmoment, waarbij docenten koken en serveren voor examenleerlingen.

"Door wat er tijdens de examenstunt gebeurde, voelen veel medewerkers daar nu weerstand bij. Daarom is besloten het galadiner in de huidige vorm te schrappen en het gala te koppelen aan de diploma-uitreiking." Hoewel de moeder begrijpt dat de examenstunt uit de hand is gelopen, vindt ze de maatregel te zwaar. “Je straft nu een hele groep voor wat een paar leerlingen hebben gedaan.” Pulles begrijpt dat leerlingen teleurgesteld zijn, maar zegt dat het lastig is om onderscheid te maken tussen leerlingen die wel of geen aandeel hadden in de gebeurtenissen. “Het is bijna niet te bepalen wie wel of niet heeft meegedaan.”

“Het doel blijft om leerlingen een waardig en positief afscheid te geven van hun schooltijd.”