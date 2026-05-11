Willy en René zien PSV graag verliezen: 'Gunnen FC Twente derde plaats'

Ajacieden die supporteren voor PSV en PSV-fans die juist willen dat hun eigen club verliest. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof verwachten dat bijna het hele Philips Stadion zondag op de hand van tegenstander Twente zal zijn zodat die ploeg rivaal Ajax, en ook NEC, zal afhouden van de derde plaats en dus van de voorronde Champions League. "En terecht", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "We hebben pas een FC Twente-sjaaltje gekregen dus die doen we dan maar om."

Voor Willy heeft het vooral met sympathie voor de club uit Enschede te maken. "We zijn daar begonnen en groot geworden. Dus gunnen wij FC Twente de derde plaats van harte." Toch speelt antipathie tegen Ajax voor veel fans een grotere rol en René maakt er geen geheim van dat hij er daar één van is. "Ik sprong gisteren nog een gat in de lucht toen ik op mijn telefoon zag dat het 1-2 stond bij Ajax. Ik riep: 'Yes!' Mijn vrouw vroeg wat er aan de hand was en ik zei dat Ajax achterstond. Toen zei ze dat ik niet zo raar moest doen maar ik vind dat gewoon leuk." Voor Willy voelt het wat dubbel. "Het is wel leuk als Ajax play-off moet spelen maar als je heel eerlijk bent dan moet je je toch afvragen: godverdomme, hoe kan het toch dat Ajax zover is afgezakt? Ik hoop echt dat Jordi Cruijff het voor elkaar krijgt dat ze PSV weer meer tegenstand geven komend jaar." René denkt dat het wel langer duurt voor Ajax weer echt mee gaat doen. "Normaal gesproken duurt het wel twee of drie jaar voor je weer een team hebt dat om de prijzen speelt."

Aan prijzen is er op dit moment geen gebrek bij PSV. In navolging van de mannen werden ook de PSV-vrouwen afgelopen weekeinde bij PSV. "Schitterend! Een unieke prestatie", zegt René enthousiast. "We hadden vrijdag ook de golfdag van PSV en toen keek iedereen al uit naar die wedstrijd tegen ADO. Het eerste kampioenschap en hopelijk niet het laatste." Zaterdag kunnen de vrouwen ook nog de dubbel pakken door ook de beker te winnen, ook tegen FC Twente. "Geweldig", vindt ook Willy. "Compliment aan onze vrouwen." De mannen gaven intussen hun titel nog meer glans door de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles ruim te winnen met 4-1. "PSV speelde heerlijk ontspannen met een geweldig mooie kopgoal van Perisic." Wel verbaasde Willy zich over de niet gegeven strafschop aan Guus Til. "De verdediger gaat duidelijk op Til zijn rechtervoet staan. Dat is gewoon een strafschop. Punt!" Volgens Til had de scheidsrechter tegen hem gezegd dat een penalty niet in de geest van de wedstrijd paste. "Welke geest dan", zegt Willy geërgerd. "Sinds wanneer waren er geesten rond in het voetbal?"

Die scheidrechter heeft wel een bijzondere naam. "Martin van DEN Kerkhof", zegt René met de nadruk op DEN om duidelijk te maken dat het geen familie is. "Die is wel aan twee maandjes pauze toe en zo zijn er wel meer. Maar laat ik een keer niet over scheidsrechters beginnen." Wel staan de heren in de podcast nog even stil bij de degradatie van NAC. "Mijn vriend John Peek (oud-voorzitter) denkt dat het moeilijk gaat worden om snel weer terug te keren. Maar je zult zien dat daar volgend jaar toch weer 19-duizend man zitten." Een andere beslissing die definitief viel, is dat Feyenoord tweede is geworden en dus de Champions League ingaat. Wel verdiend al zegt het volgens de gebroeders wel veel over onze competitie dat de nummer twee negentien punten achterstaat en dat Feyenoord na zo'n moeizaam jaar die nummer twee is. "Ik ben bang dat onze competitie ongeveer de matigste van Europa is geworden", zegt Willy. René zorgt daarbij voor de nuance. "Ik denk dat die van Malta nog wel iets slechter is."