Politie valt huizen drillrapgroep binnen en vindt wapens

De politie heeft maandagochtend vroeg meerdere huizen in Helmond doorzocht. Het gaat om huizen van leden van een drillrapgroep.

De aanleiding voor de politieactie zijn verschillende video’s van de groep, schrijft de politie in Helmond op Instagram. Daarop zijn jongeren te zien met bivakmutsen op. Ze staan op openbare plekken in Helmond met wapens en vuurwapens in hun handen. Ondertussen rappen ze.

Bij de doorzoekingen vond de politie meerdere wapens en ook een vuurwapen. Alles wat strafbaar is, is meegenomen.

Er is één persoon aangehouden. De politie onderzoekt nog waar de wapens vandaan komen. Ook wordt gekeken of er met de wapens strafbare feiten zijn gepleegd. De politie sluit niet uit dat er later nog meer aanhoudingen volgen.

Drillrap is een harde vorm van rapmuziek. In de teksten gaat het vaak over straatruzies, geweld en rivaliteit met andere groepen. Jongeren die samen zulke muziek maken en video’s opnemen, worden soms een drillrapgroep genoemd.