Man met spoed naar ziekenhuis na steekpartij in Oss

Vandaag om 17:27 • Aangepast vandaag om 18:29
Man met spoed naar ziekenhuis na steekpartij in Oss (foto: Lucas Lammers /Persbureau Heitink).
Een man is maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij aan het Vossehol in Oss. Dat meldt de politie. Er is een verdachte aangehouden.

De steekpartij gebeurde rond kwart voor vijf. Volgens de politie ging er een ruzie op straat aan vooraf. Daarbij werd de man gestoken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. 

De verdachte zou gevlucht zijn in een kleine, lichtgrijze auto. De politie vraagt op Burgernet uit te kijken naar een man van rond de 60 jaar. De man is inmiddels opgepakt. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de ruzie ontstond.

Copyright © 2026 Omroep Brabant
