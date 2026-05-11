Man stapt hevig bloedend in werkbus na steekpartij, verdachte opgepakt

Een man is maandagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij aan het Vossehol in Oss. Dat meldt de politie. Een 64-jarige man uit Oss heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar opgepakt.

De steekpartij gebeurde rond kwart voor vijf. Volgens de politie ging er een ruzie op straat aan vooraf. Daarbij werd de man gestoken. Volgens een agent ter plaatse is het slachtoffer hevig bloedend weer in zijn werkbus gestapt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De verdachte zou gevlucht zijn in een kleine, lichtgrijze auto. De politie vroeg op Burgernet uit te kijken naar een man van rond de 60 jaar. Later meldde de 64-jarige verdachte zich op het politiebureau in Oss.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en waarom de ruzie ontstond.