Gewapende overvaller dwingt oudere man om geld en sieraden af te geven

Een oudere man is vorig jaar thuis overvallen in de Sint Bernardusstraat in Hoeven door een gewapende overvaller. De man had een broodmes van veertig centimeter bij zich en dwong het slachtoffer om geld en sieraden af te geven. In het opsporingsprogramma Bureau Brabant deelt de politie nu beelden van de vermoedelijke dader.

De oudere man had net een vriendin op bezoek gehad toen er op de avond van 17 juli tussen half tien en tien uur werd aangebeld. Hij dacht dat zijn vriendin iets vergeten was, maar er stond een man voor de deur. Hij vroeg of hij binnen mocht komen, maar dat vond de bewoner geen goed idee.

Geld en sieraden

De onbekende liet het daar niet bij zitten en haalde een broodmes van veertig centimeter tevoorschijn. Hij liep het huis in en vroeg om geld. De bewoner voelde zich zo bedreigd dat hij zijn portemonnee gaf, maar dat was niet genoeg voor de overvaller.

Hij dwong het slachtoffer om nog meer geld en sieraden af te geven en nam ook de telefoon van het slachtoffer mee. Later op de avond is er met de gestolen pinpas geld opgenomen op het Raadhuisplein in Hoeven. Op de camerabeelden van de pinautomaat is een man met een zonnebril en donkere capuchon te zien.

Camerabeelden

De man op de camerabeelden komt niet overeen met de beschrijving van de overvaller van het slachtoffer. De politie deelt daarom ook een compositietekening van een 30 tot 40-jarige man met een stoppelbaardje en donkerblond haar. Mogelijk gaat het om meerdere verdachten.

De gewapende overval heeft een diepe indruk achtergelaten op het slachtoffer. "Of het nou een mes of een pistool is, een woningoverval is enorm ingrijpend. Het veiligheidsgevoel van de man heeft een flinke knauw gekregen", vertelt de politie in Bureau Brabant.