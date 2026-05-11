Grootschalige puppyfraude, koude lente en hoornaars: dit mag je niet missen

Van grootschalige puppyfraude tot een smokkelende lijfwacht. Er gebeurde deze maandag weer van alles in de provincie. Hier lees je de vijf verhalen die je vandaag gelezen moet hebben.

Een stel uit Veldhoven staat terecht voor grootschalige puppyfraude. Tussen 2021 en 2023 verkochten ze chihuahua pups via Marktplaats, maar kopers kwamen bedrogen uit. De hondjes waren vaak te jong, niet ingeënt, zonder paspoort en soms zelfs een heel ander ras. Negen mensen deden aangifte. De politie viel in april 2023 het kamp aan De Wegerd binnen en vond ook wapens. De officier van justitie eiste een taakstraf van 160 uur tegen de vrouw en 140 uur tegen de man, beide deels voorwaardelijk. Ook mogen ze vijf jaar lang geen dieren meer houden. Lees hier het hele verhaal.

Afgelopen weekend genoten Brabanders nog van temperaturen tot 23 graden, maar deze week is het een stuk kouder. De temperatuur daalt naar 10 tot 12 graden, terwijl het normaal voor mei rond de 18 graden zou moeten zijn. Maandag is het wisselvallig met buien en mogelijk onweer. De rest van de week blijft het fris met zo'n 14 graden en kans op buien. Het weekend wordt iets warmer met 17 graden en volgende week keert het lenteweer mogelijk terug met temperaturen rond de 20 graden. Check het hier.

Steeds minder jongeren kiezen voor instrumenten als trompet, trombone of saxofoon. Het Brabants Jeugd Jazz Orkest heeft moeite om plekken te vullen, waar vroeger auditie voor nodig was. Muziekdocent Paul Luijkx ziet het dagelijks: "Toen ik begon had ik een complete bigband, nu heb ik geen enkele trompettist op school." Oorzaken zijn bezuinigingen, hoge kosten en een veranderende mentaliteit bij jongeren. Het Breda Jazz Festival zet daarom in op jeugd met schoolbands en gratis instrumenten. "Als we nu niets doen, wordt het straks echt een probleem om orkesten overeind te houden," waarschuwt dirigent Daan Bogers. Hier lees je hun analyse.

Er is ook nog rechtbanknieuws. Serafijn P. (48) uit Eindhoven werkte als lijfwacht voor rapper Lil Kleine, maar was stiekem actief in de drugswereld onder de bijnaam Teflon. Via versleutelde SkyECC-berichten organiseerde hij drugstransporten van cocaïne vanuit Colombia, Peru en Ecuador. De politie vond aanwijzingen voor partijen van 7 tot 100 kilo en betalingen tot 200.000 euro. Een mogelijk verband met Bolle Jos werd niet bewezen. Na procesafspraken eiste de officier twee jaar cel, grotendeels voorwaardelijk, plus een boete van 70.000 euro. P. hoeft waarschijnlijk niet terug de cel in. Lees zijn verhaal hier.

Juist nu kun je zelf bijdragen aan de bestrijding van de geelpoothoornaar. Koninginnen maken nu hun eerste nestjes ter grootte van een golfbal, die eenvoudig te verwijderen zijn. Stan Maessen van bijenvereniging Midden-Brabant roept op alert te zijn. "Zet er een jampotje overheen, snijd het nestje af en leg het twee dagen in de diepvries." Zo voorkom je dat de koningin later een nest met duizend hoornaars bouwt. Vorig jaar waren er vijfhonderd nesten in Midden-Brabant, dit jaar worden er tweeduizend verwacht. De hoornaar veroorzaakt grote schade aan bijen, wilde insecten en fruitteelt. Lees hier haar verhaal.