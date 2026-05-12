Auto op zijn kop in sloot, eigenaar staat thuis onder de douche

Een auto is maandagavond op zijn kop in een sloot langs de Robberdastraat in Wijk en Aalburg gevonden. Hulpdiensten rukten massaal uit en doorzochten de sloot, omdat onduidelijk was of er nog iemand in of rond de auto was. Uiteindelijk bleek de eigenaar gewoon thuis te zijn.

Omdat niet duidelijk was of er nog iemand in of rond het auto aanwezig was, startte de brandweer direct een zoekactie in het water. De sloot werd doorzocht, maar daarbij werd niemand gevonden.

Rond half elf werden meerdere ambulances, de brandweer en de politie met spoed opgeroepen naar de Robberdastraat in Wijk en Aalburg. Daar troffen hulpverleners een auto ondersteboven in een sloot aan.

De brandweer trok de auto daarna met een lier uit de sloot, zodat ook goed gekeken kon worden of er niemand onder of in de auto zat. Maar ook daar werd niemand gevonden.

Eigenaar blijkt thuis te zijn

Even later kwamen mensen naar de plek van het ongeluk die wisten van wie de auto was. Zij namen contact op met de eigenaar, die gewoon thuis bleek te zijn. Volgens omstanders stond hij zelfs onder de douche.

Toen duidelijk werd dat er niemand gewond was geraakt, konden de ambulances en de brandweer weer vertrekken. De politie bleef nog even achter om het incident af te handelen.

Hoe de auto precies in de sloot is beland, is nog niet duidelijk. Een bergingsbedrijf haalt de zwaar beschadigde auto later uit de sloot.