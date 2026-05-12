Politiehond Bodhi spoort vluchtende Belg op en bijt hem in zijn arm

Een in een gestolen auto vluchtende Belg is zaterdagnacht met hulp van een politiehond gevonden en aangehouden in de omgeving van Hilvarenbeek. Bij de aanhouding werd de man door politiehond Bodhi in zijn arm gebeten.

De politie in Nederland kreeg zaterdagnacht van Belgische collega's de vraag om een achtervolging over te nemen. De Belgische agenten achtervolgden een man in een gestolen auto.

In de omgeving van Hilvarenbeek ging de man de grens over en nam de Nederlandse politie de achtervolging over. De verdachte haalde gevaarlijke capriolen uit, dumpte het voertuig en ging te voet de bossen in.

Hierop werd politiehond Bodhi ingezet, meldt zijn begeleider op Instagram. De hond vond al snel het spoor van de verdachte en uiteindelijk de man zelf. Bij de aanhouding werd de man in zijn arm gebeten.