Jongen (14) beroofd van fatbike nadat koper hem met mes bedreigt

Een 14-jarige jongen is maandag onder bedreiging van een mes beroofd van zijn fatbike. De jongen had een afspraak gemaakt om zijn fatbike te verkopen. Tijdens die afspraak in Tilburg ging het helemaal mis.

De jongen verkocht de fatbike via een verkoopsite en sprak op de Kruizemuntweg in Tilburg af met de koper, maandagmiddag om half vijf.

Er werd echter geen deal gesloten. De koper trok een mes, bedreigde de jongen en ging er met de fatbike vandoor.

Volgens de jongen is de dader een man van tussen de 20 en 25 jaar oud. Hij is zo'n 1 meter 70 lang, heeft een donkere huidskleur, een baardje, kort kroezig haar en opvallend gele tanden. Hij droeg maandag een dun zwart vest en een zwarte broek.