Deze dieven stelen portemonnee van man (86) die boodschappen doet

Een man van 86 is in Nuenen het slachtoffer geworden van een beroving. twee mannen gingen er op de parkeerplaats aan De Smidse met zijn portemonnee vandoor. Dat gebeurde toen de man net klaar was met boodschappen doen.

De beroving gebeurde op 4 maart rond half vijf 's middags. Het slachtoffer heeft net boodschappen gedaan en is zijn karretje aan het wegzetten als hij in een vreemde taal wordt aangesproken door een van de mannen.

De man wil dat hij een muntje van vijftig cent aanpakt om in zijn karretje te doen. Dat wil het slachtoffer niet. Hij zegt nog dat de mannen weg moeten gaan, maar dan pakt de andere man de portemonnee van het slachtoffer uit zijn jaszak. Daarin zat een paar honderd euro. Ze rennen weg in de richting van het Klooster.

Politie zoekt verdachten

Op bewakingsbeelden van de winkel is te zien dat de dieven de man al een tijdje in de gaten hielden. Ze volgden hem naar buiten en sloegen bewust toe toen hij zijn winkelwagentje wegzette.

De politie is op zoek naar het tweetal en deelt nu herkenbare beelden. De mannen spraken vermoedelijk een Oost-Europese taal en droegen allebei een bril. Wie de mannen herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.