De Rooij maakt droomtransfer naar Spanje: 'Het vertrouwen is er weer'

Voetballer Kaj de Rooij uit Best stapt na dit seizoen transfervrij over van PEC Zwolle naar het Spaanse Real Valladolid. Voor de 25-jarige buitenspeler, die in het verleden veel te maken had met blessureleed, is dat een droomtransfer. Hij heeft het vertrouwen in zijn lichaam terug en kijkt uit naar de stap buiten zijn comfortzone.

"Ik heb heel veel zin in dit avontuur. Het is wel een beetje uit mijn comfortzone, maar ik denk dat ik daar wel klaar voor ben", zegt De Rooij over zijn stap naar het buitenland. "Ik heb altijd gezegd dat ik graag een keer naar het buitenland wil. Mijn droom is om ooit in LaLiga te spelen, de hoogste competitie van Spanje."

Zeven goals en vijf assists noteerde de linksbuiten tot dusver dit seizoen in dienst van PEC Zwolle. De meeste daarvan kwamen in de eerste seizoenshelft. Door deze prestaties speelde de ex-speler van FC Eindhoven en NAC zich in de kijker van het Spaanse Real Valladolid, dat uitkomt op het tweede niveau van Spanje.

Droom die uitkomt

Met deze stap naar Spanje komt hij dicht bij het verwezenlijken van zijn droom. Voor de voetballer is dit dan ook de ideale stap. "Ik ben nu 25. Als ik dan weer drie jaar in Nederland zou tekenen, is de tijd dat je nog naar het buitenland kan, misschien wel voorbij. Voor mijn gevoel is dit het moment om daarheen te gaan."

Maar zo rooskleurig zag de carrière van De Rooij er lang niet altijd uit. In zijn tijd bij NAC, waar hij van 2020 tot 2023 speelde, kampte hij vaak met blessures. De ernstigste was in 2023, toen hij een zware knieblessure opliep. "Daar was heel veel kapot."

PEC Zwolle

Uiteindelijk speelde hij elf maanden geen wedstrijd en liep zijn contract bij NAC af, waardoor hij tijdens zijn revalidatie op zoek moest naar een nieuwe club. PEC Zwolle pikte hem op. "Ik kwam hier weer aan voetballen. Ik heb me kunnen laten zien in de eredivisie en voor mij de ideale vervolgstap kunnen maken. Daar ben ik Zwolle dankbaar voor."

Hij had dan ook even de tijd nodig om zijn lichaam weer te vertrouwen na zijn zware blessure. "In het begin had ik nog wel wat angst. Maar daar groei je wel overheen. Het moment dat je merkt dat je heel lang niet aan die blessure hebt gedacht, is vaak een goed teken. Dan weet je dat het vertrouwen er weer is. Ik weet nu ook dat mijn lichaam het eindelijk echt goed kan volhouden om meerdere wedstrijden achter elkaar te spelen."